"Голден Стэйт" набрал феноменальные 132 очка во второй игре финальной серии НБА

Команда "Голден Стэйт Уорриорз" на своей площадке одержала вторую победу в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации над "Кливленд Кавальерс". Счет поединка - 132:111 в пользу хозяев. 65 очков на двоих набрали лидеры "Голден Стэйт" Кевин Дюрант и Стефен Карри. Об этом сообщает официальный сайт НБА.

"Голден Стэйт" стал первой командой с 1987 года, которой в матче финальной серии удалось набрать 132 очка. 20 лет назад 142 очка было на счету "Лос-Анджелес Лейкерс".

Счет в серии до четырех побед стал 2:0.

Голден Стэйт – Кливленд — 132:113 (40:34, 27:30, 35:24, 30:25)

Голден Стэйт: Дюрант (33 + 13 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов), Карри (32 + 10 подборов + 11 передач + 8 потерь), Томпсон (22 + 7 подборов), Грин (12 + 6 передач), Ливингстон (10), Кларк (10)

Кливленд: Джеймс (29 + 11 подборов + 14 передач), Лав (27 + 7 подборов), Ирвинг (19 + 7 передач), Томпсон (8), Корвер (8).

Счет в серии: 2-0