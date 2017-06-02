Обнародован расширенный список мужской сборной Украины на Евробаскет-2017

Главный тренер национальной мужской сборной Украины Евгений Мурзин огласил расширенный список кандидатов в главную команды, которых вызывает для подготовки к Чемпионату Европы, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Список выглядит следующим образом:

1. Денис Лукашов, "Енисей" (Россия),

2. Александр Липовый, "Трикала" (Греция),

3. Максим Пустозвонов, "Клуж" (Румыния),

4. Максим Корниенко, "Лукойл Академик" (Болгария),

5. Вячеслав Кравцов, "Валенсия" (Испания),

6. Кирилл Фесенко, "Авелино" (Италия),

7. Сергей Гладырь, "Монако" (Монако),

8. Игорь Зайцев, "Роза Радом" (Польша),

9. Вячеслав Бобров, "Квимпер" (Франция),

10. Владимир Конев, "Химик" (Украина),

11. Александр Мишула, "Днепр" (Украина),

12. Артем Пустовой, "Обрадойро" (Испания),

13. Александр Рябчук, "Химик" (Украина),

14. Руслан Отверченко, "Будивельник" (Украина),

15. Павел Крутоус, "Будивельник" (Украина),

16. Вячеслав Петров, "Химик" (Украина),

17. Алексей Лень, "Финикс Санз" (США),

18. Джоэль Боломбой, "Юта Джаз" (США),

19. Клим Артамонов, "БИПА" (Украина),

20. Владимир Герун, "Барселона. В" (Испания),

21. Станислав Тимофеенко, "Днепр" (Украина),

22. Святослав Михайлюк, "Канзас Джейхоукс" (США),

23. Александр Кольченко, "Черкасские Обезьяны" (Украина),

24. Богдан Близнюк, "Истерн Вашингтон" (США),

25. Юджин Джеттер, "Шаньдунь" (Китай)

Главный тренер: Евгений Мурзин

Помощники тренера: Александр Лохманчук, Леонид Иватин, Олег Юшкин, Александр Ворона.

До 31 августа, дня старта сборной Украины на чемпионате Европы, главный тренер команды Евгений Мурзин должен определиться с окончательным списком сборной, в который войдут 12 исполнителей. Убедиться в правильности выбора ему помогут контрольные матчи и подготовительные турниры в Италии, Греции, Хорватии, Турции.

План подготовки мужской сборной Украины:

15 июля, начало тренировочных сборов (г. Киев),

28 – 30 июля, международный турнир национальных сборных в Италии (соперники – Голландия, Италия, Беларусь),

5 – 7 августа, международный турнир национальных сборных в Греции (соперники – Великобритания, Греция, Румыния),

12 – 13 августа контрольные матчи в Хорватии ( 12 августа, Словения – Украина, 13 августа, Хорватия – Украина),

24 – 25 августа контрольные матчи в Турции (24 августа, Турция – Украина, 25 августа, Черногория – Украина),

31 августа, старт на Чемпионате Европы (Тель-Авив, Израиль, матч команд группы "В" Германия – Украина).

Как сообщал УНИАН, групповой турнир Евробаскета-2017 сборная Украины проведет в Израиле с 31 августа по 17 сентября 2017г.