"Голден Стейт" обыграл "Кливленд" в первом матче финала НБА

В Окленде (Калифорния) состоялся первый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором "Голден Стейт Уорриорз" обыграл "Кливленд Кавальерс", сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 113:91.

Хозяева площадки имели преимущество на протяжении всего матча. Но, если в первых двух периодах оно было незначительным - 35:30 и 25:22, то после большого перерыва, в третьей четверти, "воины" окончательно сломили ход игры в свою пользу - 33:20. Впрочем, и в заключительной четвертой 12-минутке "Голден Стейт" не бросил играть, "дожав" соперника - 20:19.

Самыс результативным игроком матча стал лидер "Уорриорз" Кевин Дюрант, на счету которого 38 очков, 8 подборов и 8 передач. У ЛеБрона Джеймса из "Кливленда" - 28 очков, 15 подборов и 8 передач.

Таким образом, счет в серии стал 1:0. Второй матч финала НБА пройдет также на домашней площадке "Уорриорз" в ночь на понедельник, 5 июня.

Голден Стэйт – Кливленд 113:91 (35:30, 25:22, 33:20, 20:19)

Голден Стэйт: Дюрант (38 + 8 подборов + 8 передач), Карри (28 + 10 передач), Грин (9 + 11 подборов), Пачулия (8), Томпсон (6) – старт; Игудала (7), Кларк (4), МакГи (4), Барнс (3), Ливингстон (2), МакАду (2), Уэст (2), Маккоу (0).

Кливленд: Джеймс (28 + 15 подборов + 8 передач + 8 потерь), Ирвинг (24), Лав (15 + 21 подбор), Джей Ар Смит (3), Томпсон (0) – старт; Джефферсон (9), Джонс (7), Шамперт (5), Уильямс (0), Джонс (0), Корвер (0), Уильямс (0).