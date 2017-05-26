"Кливленд" обыграл "Бостон" и стал вторым финалистом сезона НБА

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф, в котором "Кливленд Кавальер" обыграл "Бостон Селтикс", выиграл серию со счетом 4:1 и вышел в финал, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 135:102.

"Кливленд" имел полное преимущество на протяжении трех четвертей из четырех, разгромив соперника в первой и третьей 12-минутках - 43:27 и 34:17. Вторая четверть завершилась с минимальным преимуществом команды - 32:30. И только в заключительном четвертом периоде "Бостон" сумел выиграть отрезок с тем же минимальм тпреимуществом в два очка - 26:28.

Самым результативным игроком матча стал ЛеБрон Джеймс, на счету которого 35 очков, 8 подборов и 8 передач.

В финале сезона НБА "Кавальерс" сойдтся с "Голден Стэйт Уорриорз". Первый матч серии пройдет в ночь на 2 июня по киевскому времени в Окленде (Калифорния), на домашней площадке "Голден Стейт".

Бостон – Кливленд 102:135 (27:43, 30:32, 17:34, 28:26)

Бостон: Брэдли (23), Краудер (11), Хорфорд (8), Олиник (7), Смарт (6 + 5 потерь) – старт; Грин (14), Розир (10 + 7 передач), Браун (7), Янг (6), Зеллер (4), Жеребко (3), Мики (2), Джонсон (1).

Кливленд: Джеймс (35 + 8 подборов + 8 передач), Ирвинг (24 + 7 передач), Лав (15 + 11 подборов), Джей Ар Смит (6), Томпсон (6) – старт; Дерон Уильямс (14), Джефферсон (9), Корвер (7), Фрай (6), Дантэй Джонс (5), Шамперт (4), Джеймс Джонс (2), Деррик Уильямс (2).