Украинский баскетболист Святослав Михайлюк отозвал свою кандидатуру с драфта НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк принял решение не идти на драфт 2017 года в Национальной баскетбольной лиге и еще год проведет в системе Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), выступая за "Канзас Джейхокс".

Перед этим Михайлюк выставил свою кандидатуру на драфт, однако по новым правилам у него была возможность до 24 мая сняться и вернуться в колледж. В заключительный день украинец воспользовался этой возможностью.

«У меня постоянно остается связь с "Канзасом", и я решил вернуться сюда еще на один год, — сообщил Михайлюк. — Я увидел, какие компоненты игры мне нужно улучшить. С нетерпением жду своего возвращения в команду».

Таким образом, Святослав проведет в NCAA все четыре сезона, хотя при переезде воспитанника черкасского баскетбола в США многие говорили лишь о двух годах его студенческой карьеры.

В предыдущих трех сезонах в составе "Джейхокс" Святослав сыграл 97 матчей, в которых набирал в среднем за игру 6,3 очка, а также делал 1,9 подборов. Последний сезон у Михайлюка получился намного лучше, чем предыдущие два: 9,8 очков, 3,0 подборов, 1,3 передач, сообщает basket-planet.com.