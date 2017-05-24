"Кливленд" одержал третью победу над "Бостоном" и находится в шаге от финала НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся один матч, где в полуфинале плей-офф "Кливленд Кавальерс" обыграл "Бостон Селтикс" и находится в шаге от финала, сообщает официальный сайт лиги.

Игра закончилась со счетом 112:99.

"Бостон" выиграл первую четверть (29:19), а во второй 12-минутке сохранил свое преимущество перед большим перерывом (28:28). В свою очередь, "Кливленд" полностью поменял ход игры в третьей четверти (40:23), а в четвертой заключительной 12-минутке еще более упрочил свой перевес (25:19).

Самыми результативными игроками матча стали Кайри Ирвинг (42 очка) и ЛеБрон Джеймс (34). Все остальные участники матча набрали не более 19 очков каждый.

"Кавальерс" одержали третью победу в серии (3-1) и находятся в шаге от выхода в финал НБА сезона 2016/17.

Кливленд – Бостон 112:99 (19:29, 28:28, 40:23, 25:19)

Кливленд: Ирвинг (42), Джеймс (34 + 6 передач + 5 потерь), Лав (17 + 17 подборов), Томпсон (7 + 7 подборов), Джей Ар Смит (5) – старт; Шамперт (5), Дерон Уильямс (2), Корвер (0), Джефферсон (0).

Бостон: Брэдли (19), Краудер (18 + 8 подборов), Хорфорд (16 + 7 передач), Олиник (15), Смарт (8 + 6 передач) – старт; Браун (9), Жеребко (9), Розир (5), Зеллер (0).