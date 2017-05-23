Баскетболист сборной Украины продлил контракт с испанским клубом до 2019 года

Баскетболист сборной Украины Артем Пустовой, выступающий на позиции центрового, подписал новый контракт с испанским "Обрадойро", сообщает официальный сайт команды.

Новое соглашение будет действовать до конца сезона 2018/19.

На счету украинца в 32 матчах минувшего чемпионата Испании 9,3 очка в среднем за игру, 3,3 подбора и 1 блок-шот. Наш спортсмен проводит на площадке в среднем 19 минут за матч.

В Лиге АСВ сезона 2016/17 команда заняла 13-е место, выиграв 11 матчей при 21 поражении.