"Голден Стэйт" всухую выиграл серию у "Сан-Антонио" и вышел в финал НБА

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стейт Уорриорз" в четвертый раз подряд обыграл "Сан-Антонио Сперс" в финале плей-офф Конференции (полуфинал Лиги) и вышел в финал сезона, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился победой гостевой команды со счетом 129:115.

"Воины" создали себе приличный задел в стартовой 12-минутке, выиграв ее с преимуществом в 12 очков - 31:19. А затем игра была более-менее равная, где "Голден Стейт" уверенно удержал свое преимущество - 34:32, 31:27 и 33:37.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри, набравший 36 очков, сделавший 5 подборов и 6 передач.

"Голден Стейт" выиграл серию всухую - 4:0.

Сан-Антонио – Голден Стэйт 115:129 (19:31, 32:34, 27:31, 37:33)

Сан-Антонио: Джинобили (15 + 7 передач), Миллс (14), Симмонс (13), Грин (9), Олдридж (8 + 7 подборов) – старт; Андерсон (20), Пау Газоль (14 + 9 подборов), Мюррей (9 + 7 передач + 5 перехватов), Форбс (8), Дедмон (3), Бертанс (2).

Голден Стэйт: Карри (36 + 6 передач + 6 потерь), Дюрэнт (29 + 12 подборов + 5 потерь), Грин (16 + 8 подборов + 8 передач), Томпсон (10), Маккоу (6) – старт; Кларк (12), Игудала (7), Ливингстон (5), Уэст (4), МакГи (2), Джонс (2), Барнс (0), МакАду (0).