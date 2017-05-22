"Бостон" сенсационно обыграл "Кливленд" в полуфинальной серии плей-офф НБА

В ночь на понедедльник состоялся третий матч серии плей-офф полуфинала Национальной баскетбольной ассоциации (финал Конференции), в котором "Бостон Селтикс" обыграл "Кливленд Кавальерс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч закончился победой гостевой команды со счетом 111:108.

Примечательно, что самым результативным игроком матча, стал баскетболист проигравшей команды - Ирвинг, на счету которого 29 очков.

Счет в серии стал 2:1 в пользу "Кливленда".

Кливленд – Бостон 108:111 (35:24, 31:26, 21:32, 21:29)

Кливленд: Ирвинг (29 + 7 передач), Лав (28 + 10 подборов), Томпсон (18 + 13 подборов), Джей Ар Смит (13 + 8 подборов), Джеймс (11 + 6 передач + 6 потерь) – старт; Шамперт (6), Корвер (3), Уильямс (0), Джефферсон (0).

Бостон: Смарт (27 + 7 передач), Брэдли (20), Хорфорд (16 + 6 передач), Краудер (14 + 11 подборов), Джонсон (2) – старт; Олиник (15), Жеребко (10), Грин (5), Розир (2), Браун (0), Зеллер (0).