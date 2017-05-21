Турецкий "Фенербахче" выиграл баскетбольную Евролигу

В Стамбуле завершился решающий матч "Финала четырех" баскетбольной Евролиги, где победув одержал турецкий "Фенербахче", обыгравший грческий "Олимпиакос", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 80:64.

На протяжении всей игры турецкий клуб имел перевес, проиграв с минимальной разницей только вторую четверть - 26:18, 13:16, 21:14 и 20:16.

Самыми результативными игроками матча стали Богдан Богданович и Никола Калинич (оба - "Фенербахче") - по 17 очков.

В прошедшем ранее сегодня матче за 3-е место, прошлогодний победитель Евролиги российский ЦСКА (Москва) обыграл испанский "Реал" (Мадрид) со счетом 94:70.