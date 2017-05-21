"Голден Стэйт" выиграл третий матч подряд полуфинала НБА

В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся один матч, в котором "Голден Стэйт Уорриорз" обыграли "Сан-Антонио Сперс" и величили свое преимущество в полуфинальной серии плей-офф НБА до 3-0, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 120:108.

Кевин Дюрант набрал в этом матче 33 очка и сделал 10 подборов, став лучшим игроком и главным героем.

Сан-Антонио – Голден Стэйт 108:120 (33:29, 22:35, 33:36, 20:20)

Сан-Антонио: Олдридж (18), Симмонс (14), Миллс (7 + 6 передач), Грин (7 + 8 подборов), Андерсон (6 + 9 подборов) – старт; Джинобили (21), Пау Газоль (12 + 10 подборов), Мюррей (10), Дедмон (7), Ли (4), Бертанс (2), Форбс (0), Энтони (0).

Голден Стэйт: Дюрант (33 + 10 подборов + 7 потерь), Карри (21 + 6 перехватов + 5 потерь), Томпсон (17), МакГи (16), Грин (10 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Кларк (7), Маккоу (6), Уэст (6), Ливингстон (2), Игудала (2), Барнс (0), МакАду (0).