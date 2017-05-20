"Кливленд" обыграл "Бостон", повторив рекорд "Лос-Анджелес Лейкерс" по числу побед кряду в матчах плей-офф НБА

В ночь на субботу состоялся один матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Кливленд Кавальерс» разгромил «Бостон Селтикс» во втором матче финала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 130:86 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Леброн Джеймс, набравший 30 очков. "Кавальерс" повели в серии за выход в финал НБА - 2:0.

Кроме того, победа «Кливленда» над «Бостоном» стала для клуба из Огайо 13-й кряду в рамках плей-офф. В нынешнем плей-офф подопечные Тайрона Лю победили 10 раз подряд. Ещё три победы были добыты в финале плей-офф-2016.

Таким образом, "Кливленд" повторил рекорд «Лос-Анджелес Лейкерс», который одержал 13 побед кряду в сериях плей-офф 1988-го и 1989 годов. «Кавальерс» сможет установить новый рекорд, если победит «Селтикс» в третьей игре серии, которая пройдёт в Кливленде 22 мая.

Бостон – Кливленд — 86:130 (18:32, 13:40, 26:31, 29:27)

Бостон: Браун (19), Брэдли (13), Хорфорд (11), Краудер (9), Грин (6), Томас (2 + 6 передач)

Кливленд: Джеймс (30 + 7 передач), Ирвинг (23), Лав (21 + 12 подборов), Джей Ар Смит (9 + 7 подборов), Джефферсон (10), Корвер (8)

Счет в серии: 0-2