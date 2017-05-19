Финал баскетбольной Евролиги-2017 пройдет без участия российского ЦСКА

Греческий "Олимпиакос" и турецкий "Фенербахче" сыграют между собой в решающем матче Евролиги - главного клубного турнира Европы по баскетболу.

Сегодня в Стамбуле стартовал "Финал четырех", в котором, помимо, "Фенербахче" и "Олимпиакоса", участвовали российкий ЦСКА и испанский "Реал".

В первом полуфинале «Олимпиакос» на четыре очка опередил московский ЦСКА, став первым финалистом Евролиги. Надо отметить, что первые две четверти были за москвичами. На большой перерыв команды ушли при счёте 40:33 в пользу ЦСКА. В третьей десятиминутке «армейцы» вновь создали солидный отрыв, поведя в 11 очков, но «Олимапиакос» сумел отыграть отставание.

Перед заключительным игровым отрезком ЦСКА вёл 4 очка, но в последней четверти уже «Олимпиакосу» удалось выйти вперёд и удержать преимущество до финальной сирены - 82:78 (12:18, 21:22, 27:24, 22:14).

В другом полуфинале «Фенербахче» победил «Реал», имея преимущество по очкам в каждом из первых трех таймов.

Со старта поединка стамбульский коллектив взял нити игры в свои руки, завершив первую четверть в свою пользу с разницей в 8 очков. В дальнейшем турецкий клуб наращивал преимущество, и к большому перерыву оно составило 10 баллов. Во второй половине «Фенербахче» продолжал контролировать ход матча и довёл игру до победы — 84:75 (21:13, 23:21, 19:16, 21:25).

Самым результативным в составе победителей стал центровой Экпе Юдо, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов, добавив к этому 8 передач. У «Реала» 28 очков и 8 передач на счету Серхио Льюля.

Финальный матч "Олимпиакос" - "Фенербахче" пройдет в воскресенье. В этот же день ЦСКА и "Реал" разыграют утешительное 3-е место.