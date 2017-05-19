Женская сборная Украины по баскетболу проиграла второй контрольный матч команде Латвии

Национальная женская сборная Украины во второй раз уступила в Риге команде Латвии в контрольном поединке– 68:75 (15:24, 17:20, 19:7, 17:24).

На этот раз в составе нашей команды больше всего игрового времени имели Дорогобузова, Мосс и Удоденко. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Самыми результативными среди украинок были Удоденко (18 очков, 2 подбора), Дорогобузова (15 очков, 13 подборов, 1 передача).

Напомним, накануне в первом матче сборная Украины упустила победу, владея преимуществом на протяжении трех четвертей встречи.