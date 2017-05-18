Женская сборная Украины по баскетболу не смогла обыграть команду Латвии

Женская национальная сборная Украины проиграла в Риге команде Латвии в первом контрольном поединке со счетом 62:68, сообщает Федерация баскетбола Украины.

В нашей команде поединок начинали Удоденко, Завидная, Мосс, Ольховик и Дорогобузова. Украины сразу уверенно взялись за дело. Отбив стартовые попытки хозяев атаковать, гости открыли счет дальним броском Удоденко. В дальнейшем украинки при каждой возможности пытались атаковать из-за дуги. В итоге за первую половину наши существенно превзошли соперниц по этому показателю: 6 попаданий из 16-ти против 0-7 в латвійок. Первую четверть украинки выиграли с преимуществом в 7 очков - 21:14.

Вторую 10-минутку наши девушки начали уверенно: трехочковый от Ольховик дополнили попадания с игры Спитковской и Удоденко. Однако хозяева добавили в скорости, рывок 9:0 позволил сократить отставание, добавив уверенности. За две минуты до перерыва латвийки уменьшили разницу до 3 очков. Но трехочковый от Спитковской и ответ на результативную атаку соперниц Дорогобузовой позволили нам удержать 6 очков преимущества ко второй половине игры - 14:15 в четверти.

После возобновления игры хозяйки паркета попытались перехватить инициативу. Украинки сбили атакующий пыл соперниц и продолжили вести свою игру. Отрезок в 10:0 увеличил разницу до 12 очков. Впоследствии Мосс увеличила командный процент трехочковых попаданий. К заключительной четверти украинки сохранили 11 очков отрыва - 20:15 в четверти.

Но, о победе было рано думать, что и продемонстрировали латвийки. Хозяева вновь мобилизовались. Постепенно сокращая отставание, соперницы заставили украинок больше ошибаться. У нас разладилась игра в атаке, при этом соперниці выигрывали подборы под своим щитом. За 4 минуты до финальной сирены счет выровнялся – 60:60. Едва ли не первый точный трехочковый соперниц вывел их вперед, а украинки все еще не могли сдвинуть дело с мертвой точки. В итоге последняя результативная атака украинок только сократила до 6 очков отрицательную разницу после трех выигранных четвертей - 24:7, разгромная победа хозяек в четверти.

Второй матч соперники сыграют 19 мая в закрытом режиме, без зрителей.