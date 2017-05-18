"Кливленд Кавальерс" одержал победу на старте финальной серии конференции НБА с "Бостоном"

В ночь на четверг в первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА «Кливленд» в гостях обыграл «Бостон» со счетом 117:104. Об этом сообщает официальный сайт НБА.

Лучшими игроками встречи стали игроки в команде победителей - Леброн Джеймс и Кевин Лав, которые набрали 38 и 32 очка соответственно.

Бостон – Кливленд - 104:117 (19:30, 20:31, 36:31, 29:25)

Бостон

Брэдли (21), Краудер (21 + 8 подборов), Томас (17 + 10 передач), Хорфорд(11 + 8 подборов + 6 передач), Джонсон (0) – старт; Грин (11), Браун (10 + 9 подборов), Смарт (6), Зеллер (3), Розир (2), Олиник (2), Янг (0).

Кливленд

Джеймс (38 + 9 подборов + 7 передач), Лав (32 + 12 подборов), Томпсон(20 + 9 подборов), Ирвинг (11 + 6 передач), Джей Ар Смит (2) – старт;Шамперт (3), Корвер (3), Уильямс (3), Фрай (3), Уильямс (2), Джонс (0),Джефферсон (0).