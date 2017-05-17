"Голден Стэйт" разгромил "Сан-Антонио" во втором поединке серии плей-офф НБА, набрав 136 очков

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялся матч в рамках плей-офф, сообщил официальный сайт НБА.

«Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Сан-Антонио Спёрс» во втором поединке финальной серии плей-офф Западной конференции. Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 136:100 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал Стивен Карри, набравший 29 очков. В активе Кевина Дюранта 16 очков. За «Сан-Антонио», который играл без своего травмированного лидера Кавая Леонарда, 22 очка набрал Джонатон Симмонс.

Голден Стэйт – Сан-Антонио 136:100 (33:16, 39:28, 34:31, 30:25)

Голден Стэйт: Карри (29 + 7 подборов + 7 передач), Дюрант (16), Грин (13 + 9 подборов + 6 передач), Томпсон (11), Пачулия (4) - старт; Маккоу (18), Ливингстон(10), Кларк (10), МакАду (9), Уэст (6), МакГи (6), Барнс (2), Джонс (2)

Сан-Антонио: Симмонс (22), Олдридж (8), Пау Газоль (7 + 8 подборов), Миллс (5), Грин (5) – старт; Бертанс (13), Дедмон (9 + 9 подборов), Мюррей (8 + 6 передач + 5 потерь), Андерсон (8), Энтони (6), Форбс (5), Джинобили (2), Ли (2)

Счет в серии – 2-0