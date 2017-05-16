"Бостон" обыграл "Вашингтон" и вышел в финал Восточной конференции НБА

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся один матч, где в решающей седьмой игре серии полуфинала конференции "Бостон Селтикс" обыграл "Вашингтон Уизардс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 115:105.

38 очков Бредли Била не помогли столичной команде продлить сезон и выйти в финал Восточной конференции. "Бостон" уверенно провел вторую половину матча, выиграв третью 12-минутку с преимуществом в 8 очков и четвертую - +4.

Впервые с 2012 года "Бостон" вышел в финал Восточной конференции, где уже больше недели его ждет "Кливленд", не имеющий преимущества своего поля. Вашингтон так и не смог пробиться в финал Востока, где не играл с 1979 года.

Бостон – Вашингтон — 115:105 (27:23, 26:32, 32:24, 30:26)

Б: Томас (29 + 12 передач), Олиник (26 + 6 подборов), Хорфорд (15 + 5 подборов + 6 передач), Краудер (14), Смарт (13 + 5 подборов), Браун (9), Брэдли (9)

В: Бил (38), Портер (20 + 10 подборов), Уолл (18 + 7 подборов + 11 передач), М-ф Моррис (18 + 10 подборов), Гортат (6 + 10 подборов)

Счет в серии: 4-3