"Голден Стэйт Уорриорз" обыграли в первом матче серии НБА "Сан-Антонио Сперс"

В воскресенье в США состоялась одна встреча в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

В первом поединке финальной серии Западной конференции "Голден Стэйт Уорриорз" обыграли на своей площадке "Сан-Антонио Сперс" со счетом 113:111, сообщает официальный сайт НБА.

Первая половина встречи прошла с явным преимуществом «Сперс», которые к большому перерыву добились отрыва "+20". По ходу третьей четверти хозяева подобрались на расстояние 6 очков. «Сан-Антонио» вновь добился двузначного перевеса в заключительном отрезке, но затем «Голден Стэйт» вырвался вперед. Концовка проходила в упорной борьбе, в которой точнее оказались «Уорриорз».

Результативнее всех в этом матче сыграл защитник «Уорриорз» Стивен Карри, который набрал 40 очков. На счету Кевина Дюранта 34 очка. Ламаркус Олдридж принёс «Сперс» 28 очков, Кавай Леонард — 26. Добавим, что Леонард был вынужден покинуть площадку в третьей четверти, когда усугубил травму голеностопа.

Голден Стэйт – Сан-Антонио - 113:111 (16:30, 26:32, 39:28, 32:21)

Голден Стэйт: Карри (40 + 7 подборов), Дюрант (34), Пачулия (11 + 9 подборов)

Сан-Антонио: Олдридж (28 + 7 подборов), Леонард (26 + 8 подборов)

Счет в серии – 1-0