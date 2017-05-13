"Вашингтон" вырвал победу у "Бостона" на последних секундах матча плей-офф НБА

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся один матч, в котором "Вашингтон Уизардс" в упорной борьбе одолел "Бостон Селтикс" и сравнял счет в серии, сообщает официальный сайт лиги.

Матч закончился со счетом 92:91.

Самым результатиным игроком матча стал Брэдли Бил из "Вашингтона", на счету которого 33 очка.

Таким образом, столичная команда сумела избежать поражения в серии и досрочного окончания сезона. Общий счет стал 3-3. Седьмой решающий матч серии пройдет в ночь на 16 мая по киевскому времени в Бостоне.

Вашингтон – Бостон 92:91 (22:17, 19:25, 25:27, 26:22)

Вашингтон: Бил (33), Уолл (26 + 8 передач), М-ф Моррис (16 + 11 подборов), Гортат (4 + 13 подборов), Портер (0 + 7 подборов) – старт; Маинми (6), Богданович (4), Смит (3), Дженнингс (0), Убре (0).

Бостон: Томас (27 + 7 передач + 5 потерь), Брэдли (27), Хорфорд (20), Краудер (10 + 7 подборов + 8 передач), Джонсон (2) – старт; Олиник (4 + 8 подборов), Смарт (1), Розир (0), Браун (0).

Счет в серии: 3-3.