Украинский баскетболист Михайлюк провел первый матч на драфт-комбайне НБА

Украинец Святослав Михайлюк сыграл первый тестовый матч на драфт-комбайне Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Isport.

Михайлюк провел на паркете 18 минут, за которые набрал 9 баллов, реализовав три из семи дальних бросков. Также в свой актив украинец добавил 3 подбора, 1 результативную передачу, 1 блок-шот и три фола.

Кроме участия в стыковых играх Михайлюк принимает участие в различных тестах на физическую подготовку и меткость.

Читайте такжеУкраинский баскетболист Михайлюк выставил свою кандидатуру на драфт НБАНынешний драфт-комбайн проходит с 9 по 14 мая. Под одной крышей в городе Чикаго собрались 67 лучших баскетбольных талантов.

До 24 мая Михайлюк имеет право снять свою кандидатуру с драфта и вернуться в Канзас, где он провел сезон 2016/17 за команду местного университета.

Как сообщал УНИАН, в сезоне 2016/17 в Национальной баскетбольной ассоциации выступали украинцы Алексей Лэнь и Джоэль Боломбой.

Лэнь в составе команды "Финикс Санс" провел регулярный сезон. В плей-офф солнечные не попали, оказавшись в числе аутсайдеров турнирной таблицы "регулярки".

Боломбой дошел со своей командой "Юта Джаз" до второго раунда плей офф.