"Сан-Антонио" вышел в финал Конференции плей-офф НБА

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся один матч, в котором "Сан-Антонио Сперз" обыграли "Хьюстон Рокетс" и вышли в полфинал плей-офф НБА - финал Конференции, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 114:75, а серия в целом с результатом 4-2 в пользу "Сан-Антонио".

Героем матча стал ЛаМаркус Олдридж, на счету которого 34 очка и 12 подборов.

Хьюстон – Сан-Антонио 75:114 (24:31, 18:30, 22:26, 11:27)

Хьюстон: Ариза (20), Капела (15 + 12 подборов), Харден (10 + 7 передач + 6 потерь), Беверли (7), Гордон (6) – старт; Уильямс (8), Деккер (6), Браун (3), Тэйлор (0), Уильямс (0), Харрелл (0), Андерсон (0).

Сан-Антонио: Олдридж (34 + 12 подборов), Симмонс (18), Миллс (14 + 7 передач), Грин (10), Пау Газоль (10 + 11 подборов) – старт; Мюррей (11 + 10 подборов), Андерсон (7), Дедмон (3), Форбс (2), Джинобили (2), Ли (2), Бертанс (1), Энтони (0).

Сан-Антонио выиграл серию со счетом 4:2