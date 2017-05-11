"Бостон" выиграл у "Вашингтона" в единственном матче дня в НБА

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся один матч в котором "Бостон Селтикс" обыграл "Вашингтон Уизардс" и повел в серии со счетом 3:2, сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 123:101.

После этого матча счет в серии стал 3:2 в пользу "Селтикс".

Бостон – Вашингтон 123:101 (33:21, 34:30, 26:25, 30:25)

Бостон: Брэдли (29), Хорфорд (19 + 7 передач), Томас (18 + 9 передач), Краудер (18 + 8 подборов), Джонсон (8) – старт; Смарт (9 + 11 подборов + 6 передач), Олиник (8), Зеллер (6), Розир (5), Янг (3), Грин (0), Браун (0).

Вашингтон: Уолл (21), Бил (16), Портер (13), М-ф Моррис (9), Гортат (7 + 11 подборов) – старт; Убре (13), Богданович (6), Смит (5), Маинми (5), Дженнингс (3), Мак (2), Саторански (1), Берк (0).

Счет в серии - 3:2