"Сан-Антонио" дожал "Хьюстон" в овертайме матча плей-офф НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации накануне состоялась одна встреча в рамках второго раунда плей-офф. «Сан-Антонио Спёрс» переиграл «Хьюстон Рокетс» в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции. Встреча завершилась в овертайме со счётом 110:107 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Кавай Леонард, набравший 22 очка и сделавший 15 подборов. В третьей четверти Леонард получил травму, которая помешала ему сыграть эффективно в оставшееся время матча. В овертайме на площадку он не выходил. По словам самого игрока, он сумеет восстановиться к шестой игре с "Хьюстоном".

Сан-Антонио – Хьюстон — 110:107 OT (32:29, 26:31, 28:25, 15:16, 9:6)

Сан-Антонио: Леонард (22 + 15 подборов), Миллс (20), Олдридж (18 + 14 подборов), Грин (16), Симмонс (12), Джинобили (12 + 7 подборов)

Хьюстон: Харден (33 + 10 подборов + 10 передач + 9 потерь), Беверли (20), Андерсон (19 + 7 подборов), Гордон (11), Ариза (9 + 8 подборов), Капела (9 + 11 подборов)

Счет в серии: 3-2