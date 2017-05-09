"Голден Стэйт Уорриорз" вышел в финал Западной конференции НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялась четвертая встреча полуфинала Западной конференции. «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Юта Джаз» со счётом 121:95. «Уорриорз» одержали победу в серии со счётом 4-0.

Гости уже к исходу первой четверти вели с преимуществом в 22 очка, и хотя в третьем периоде «Юте» удалось сократить отставание до 5 очков, к концу матча «Уорриорз» вновь серьёзно оторвались в счёте.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл — 17 очков, 10 подборов, 11 передач. На счету Стивена Карри — 30 очков, 5 подборов и 7 передач.

В финале Западной конференции «Уорриорз» сыграет с победителем пары «Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс». В той серии счёт равный — 2-2.

Юта – Голден Стэйт — 95:121 (17:39, 35:21, 27:33, 16:28)

Юта: Хэйворд (25), Мак (18), Экзам (15), Гобер (12 + 13 подборов)

Голден Стэйт: Карри (30 + 7 передач), Томпсон (21 + 5 потерь), Дюрант (18), Грин (17 + 10 подборов + 11 передач), МакГи (12), Пачулия (2 + 8 подборов)

Счет в серии: 0-4