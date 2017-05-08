Игрока "Днепра" признали лучшим форвардом чемпионата Украины по баскетболу

Капитан баскетбольного клуба "Днепр" Станислав Тимофеенко признан лучшим форвардом по итогам сезона в Суперлиге Пари-Матч.

Тимофеенко сыграл во всех 39-ти поединках "Днепра" за сезон. В среднем за матч он набирал 16,3 очка, делал 8,1 подбора и 3 передачи.

В заключительном матче сезона "Днепр" обыграл "Черкасские Мавпы", вырвав победу в "бронзовой" серии, сообщает официальный сайт ФБУ.

Ранее лучшим игроком сезона в Суперлиге Пари-Матч был признан американец Генри Дугат из киевского "Будивельника". Лучшим защитником стал Джейми Смит из "Химика" (Южное), а лучшим центровым - еще один игрок "Будивельника" Михаил Анисимов.