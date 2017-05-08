Баскетбольный "Днепр" стал бронзовым призером чемпионата Украины

В Днепре был сыгран решающий, пятый матч бронзовой серии баскетбольной Суперлиги Украины, в котором местный "Днепр" и "Черкасские Мавпы" решали судьбу третьего места в чемпионате Украины.

Все сорок минут зрители в ДС «Шинник» созерцали любопытное зрелище, в финале которого их любимцы завоевали бронзовые награды.

Стартовое вбрасывание выиграли хозяева паркета и уже через несколько секунд был зафиксирован спорный мяч, что ярко подчеркивало весь статус и напряжение матча. Команды начали ровно: открыл счет в матче капитан гостей Андрей Кальниченко, а уже через несколько секунд один из лидеров днепрян Александр Мишула сравнял счет с линии штрафных, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В дальнейшем на паркете шла бескомпромиссная борьба вплоть до момента, когда Александр Кобец забросил меткий дальний и вывел свою команду вперед: после этого настоящий перформанс начался у подопечных Дениса Журавлева, которые оформили рывок 11:0, а два дальних от Шунделя с сиреной отправили «Обезьян» в настоящий нокдаун. 24:12 после первой четверти.

На старте второй десятиминутки развить успех «Днепра» взялся Александр Ревзин, который за стартовую минуту дважды попал с периметра и еще увеличил преимущество своей команды. Однако героем четверти стал не он. Единственный легионер на две команды черкащанин Стэйси Дэвис выдал невероятный отрезок матча. Американец за четверть набрал 13 баллов и в один из моментов смог самостоятельно сократить разницу в счете до 9 пунктов. Однако в концовке первой половины игры хозяева паркета снова включились и удалились на комфортную разницу в 16 баллов. 49:33.

Третью четверть активнее начали гости из Черкасс, которые устроили для "Днепра" настоящий ливень из трехочковых и сократили отставание до 10 баллов, однако уже через мгновение днепряне снова взяли свое и оторвались на расстояние 18 баллов. Немного сократил отставание все тот же неугомонный Стэйси Дэвис, который не переставал палить с дальней дистанции с невероятным процентом.

В последней десятиминутке происходили импровизированные качели, когда гости сокращали отставание до 10 баллов, а днепряне снова удалялись в счете. В таком ритме и завершилась последняя игра сезона в Суперлиге Пари-Матч.

92:75 - и "Днепр" забирает последний комплект наград.

БК «Днепр» – БК «Черкасские Мавпы» 92:75 (24:12, 25:21,17:21, 26:21)

Самые результативные: Тимофеенко ("Днепр") - 18 очков, 6 подборов; Дэвис ("Черкасские Мавпы") - 25 очков, 5 подборов.

Счет в серии 3:2