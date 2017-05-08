В серии плей-офф НБА "Кливленд" выиграл у "Торонто" и вышел в финал конференции

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.

Победа "Кливленд Кавальерс" в гостях над "Торонто Рэпторс" позволила команде Леброна Джеймса выйти в финал конференции. Сам ведущий форвард "Кливленда" внес существенный вклад в победу, набрав 35 очков. Вторым по набранным баллам стал Кайри Ирвинг (27).

«Кавальерс» выиграли серию со счётом 4-0 и в финале Восточной конференции сыграют с победителем противостояния «Бостон Селтикс» — «Вашингтон Уизардс».

В двух других матчах плей-офф "Вашингтон" одолел "Бостон", а "Хьюстон" выиграл у "Сан-Атонио". В обоих сериях счет стал равным 2:2.

«Торонто» – «Кливленд» – 102:109 (28:28, 21:33, 31:24, 22:24)

«Торонто»: Ибака (23), ДеРозан (22 + 8 передач – 4 потери), К. Джозеф (20 + 6 подборов + 12 передач), П. Такер (14 + 12 подборов + 4 перехвата), Н. Пауэлл (10 + 6 подборов)

«Кливленд»: Л. Джеймс (35 + 9 подборов + 6 передач – 6 потерь), Ирвинг (27 + 5 подборов + 9 передач + 4 перехвата), Корвер (18 + 5 подборов), Фрай (10), Т. Томпсон (6 + 7 подборов)

Счет в серии: 0-4

«Вашингтон» – «Бостон» – 121:102 (20:24, 28:24, 42:20, 31:34)

«Вашингтон»: Бил (29), Уолл (27 + 12 передач + 5 перехватов – 7 потерь), Портер (18 + 8 подборов + 4 перехвата), Маркифф Моррис (16 + 10 подборов + 5 передач + 3 перехвата – 4 потери), Боян Богданович (13)

«Бостон»: Ай. Томас (19 + 5 передач – 6 потерь), Розьер (16 + 7 подборов), Олийник (14), Хорфорд (11 + 5 подборов + 5 передач), Смарт (9 + 6 передач)

Счет в серии: 2-2

«Хьюстон» – «Сан-Антонио» – 125:104 (34:22, 23:31, 34:23, 34:28)

«Хьюстон»: Харден (28 + 5 подборов + 12 передач – 4 потери), Э. Гордон (22), Ариза (16 + 6 подборов + 5 передач), Л. Уильямс (13), Р. Андерсон (13)

«Сан-Антонио»: Дж. Симмонс (17), К. Леонард (16 + 6 подборов + 4 передачи), Олдридж (16 + 5 подборов), Джинобили (9), П. Газоль (8 + 7 подборов + 2 блок-шота)

Счет в серии: 2-2