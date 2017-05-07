Сборная Украины по баскетболу узнала первых соперников в отборе на чемпионат мира-2019

В Китае состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2019 года по баскетболу.

Сборная Украины попала в группу B, где уже точно сыграет со сборными Турции и Латвии. Третий соперник Украины по отбору определится по итогам дополнительных стыковых матчей.

Результаты жеребьевки квалификации чемпионата мира-2019:

Группа А: Черногория, Словения, X1, Испания

Группа В: X1, Турция, Латвия, Украина

Группа С: Польша, X2, Литва, Венгрия

Группа D: Италия, X1, Хорватия, Румыния

Группа Е: Бельгия, X2, Франция, Россия

Группа F: X1, Чехия, Исландия, Финляндия

Группа G: Германия, Сербия, X3, Грузия

Группа H: Израиль, Великобритания, Греция, X1

Матчи первого этапа квалификации пройдут в ноябре 2017 года и в феврале и июне 2018 года. По итогам этого раунда определятся по три лучшие команды в восьми группах. Эти сборные выйдут во второй этап отбора.

На втором этапе 24 команды будут играть в четырех группах. Матчи пройдут в сентябре и ноябре 2018 года и в феврале 2019 года. В финальный турнир чемпионата мира выйдут по три лучшие команды из группы.