38 очков Кевина Дюранта принесли победу "Голден Стэйт" в матче плей-офф НБА против "Юты"

В Национальной баскетбольной лиге накануне состоялась одна игра. «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде одержал победу над «Юта Джаз» со счётом 102:91 в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Уорриорз».

«Юта» лидировала в третьей четверти с отрывом в 9 очков, однако растеряла преимущество к концу периода, а в конце последней двенадцатиминутки рывок совершили «Уорриорз».

У «Голден Стэйт» 38 очков и 13 подборов — на счету форварда Кевина Дюранта, 23 очка набрал Стивен Карри. В составе «Юты» Гордон Хэйуорд набрал 29 очков.

Четвёртый поединок серии состоится 9 мая на площадке «Юты»

Юта – Голден Стэйт 91:102 (17:27, 33:22, 20:23, 21:30)

Юта: Хэйворд (29 + 6 передач), Гобер (21 + 15 подборов), Мак (11), Инглс (10),Диао (10) –старт; Джонсон (7), Худ (3), Экзам (0), Нето (0), Фэйворс (0).

Голден Стэйт: Дюрант (38 + 13 подборов), Карри (23), Грин (9 + 10 подборов), Пачулия (7),Томпсон (6) –старт; Игудала (11), Уэст (4), Кларк (2), МакГи (2 + 7 подборов), Ливингстон (0).

Счет в серии – 0-3