"Сан-Антонио Сперс" повели в серии плей-офф НБА против "Хьюстон Рокетс"

Сегодня прошли очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017, сообщает официальный сайт лиги. «Торонто» не смог навязать борьбу «Кливленду» после двух поражений в Огайо, уступив и в третьей встрече в Канаде.

«Хьюстон» дома проиграл «Сан-Антонио», который потерял Тони Паркера. По 26 очков на счету Кавая Леонарда и Ла Маркуса Олдриджа.

Торонто – Кливленд 94:115 (24:28, 28:21, 25:30, 17:36)

Торонто: Де Розан (37), Валанчюнас (19 + 8 подборов), Пауэлл (13), Ибака (12), Джозеф (4 + 6 передач) –старт; Такер (5), Райт (2), Ван Влит (2), Кэрролл (0), Паттерсон (0).

Кливленд: Джеймс (35 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Ирвинг (16), Лав (16 + 13 подборов), Джей Ар Смит (9), Томпсон (9 + 12 подборов) - старт; Корвер(14), Уильямс (5), Уильямс (4), Шамперт (4), Фрай (3), Джонс (0), Джонс (0).

Счет в серии – 0:3

Хьюстон – Сан-Антонио 92:103 (21:19, 18:24, 27:29, 26:31)

Хьюстон: Харден (43 + 5 потерь), Ариза (17), Капела (12 + 16 подборов + 5 блок-шотов), Беверли (8 + 7 подборов), Андерсон (2) –старт; Гордон (9), Нене (1), Уильямс (0).

Сан-Антонио: Леонард (26 + 10 подборов + 7 передач), Олдридж (26 + 7 подборов + 4 блок-шота), Пау Газоль (12 + 9 подборов), Грин (11), Мюррей (2) – старт; Миллс (15), Симмонс (7), Ли (4), Джинобили (0), Андерсон (0).

Счет в серии – 1:2