Баскетбольный "Днепр" выиграл в Черкассах и отложил развязку бронзовой серии Суперлиги до понедельника

В Черкассах завершился четвертый матч бронзовой серии украинской Суперлиги по баскетболу. "Днепр" на выезде сумел обыграть "Черкасские мавпы" и сделал счет в серии 2:2. Так что судьба бронзовых наград решится в решающем пятом матче, сообщает официальный сайт ФБУ.

"Днепр" уверенно и агрессивно начал матч, быстро оформив рывок на старте. Главным инициатором спурта гостей в первой четверти стал капитан Станислав Тимофеенко, который набрал 12 очков за первую десятиминутку. Форварду удалось стать лучшим в дебюте, несмотря на повреждение колена, после которого лидеру "Днепра" пришлось последние минуты четверти провести на скамейке.

"Мавпы", в составе которых в стартовой пятерке, несмотря на травму, полученную в третьем матче, вышел Бояркин, в атаке работали более командно и вторую десятиминутку начали по 5-очкового дефицита. Окончательно вернул "Мавп" в игру самый результативный игрок серии Александр Кольченко, который не только взял на себя игру в атаке, но и оформил серию перехватов.

В то время градус борьбы на площадке зашкаливал - Мишула за излишнюю эмоциональность во время общения с судьей получил необязательный технический фол, который стал для него третьим персональным. Вторая четверть осталась за хозяевами, однако на большой перерыв при 3-очковой преимущества ушли баскетболисты "Днепра".

Начало второй половины для хозяев стал настоящим кошмаром. "Днепр" начал третью четверть невероятным рывком, выиграв первые 6 минут со счетом 18:2 и оторвавшись от "Мавп" на 19 очков! Пока гости забивали броски на любой вкус, "Мавпы" мучились в атаке, сумев немного прийти в себя после нокдауна лишь под занавес третьей десятиминутки. Как и в первой половине, команда Михельсона сумела подтянуться в счете, пока у "Днепра" сидел на скамейке Мишула - без мотора и организатора атак дела на чужой половине площадки у гостей шли не очень хорошо. "Мавпы" немного отыгрались ближе к последнему перерыву, однако 11 очков перед последней четвертью стали солидным гандикапом для гостей.

По окончанию первой половины четвертой четверти вера черкасских болельщиков в очередной камбэк понемногу угасала. Однако хозяева все же сумели оформить рывок: сначала Кольченко дважды удачно заиграл Чумакова в краске, после чего сам лидер "Мавп" набрал 4 очка подряд, оставив 7 баллов отрыва от соперника за 4 минуты до сирены.

Своевременный тайм-аут Журавлева сделал свое дело: "Днепр" оформил решающий рывок 7:0 - 4 очка на двоих набрали Ревзин и Загреба, а Мишула фирменной трехой через руки снял все вопросы в этом матче.

Команда Дениса Журавлева одержала заслуженную победу в четвертом матче бронзовой серии и перевела противостояние в решающий пятый матч, который 8 мая соперники проведут в Днепре.

Черкасские мавпы – Днепр 69:83 (20:25, 18:16, 11:19, 20:23)

Черкасские мавпы: Кольченко 19 + 5 передач, Дэвис 13 + 10 подборов, Кобец 12, Чумаков 10 + 5 подборов

Днепр: Мишула 21 + 6 передач, Загреба 19 + 9 подборов, Тимофеенко 17 + 7 подборов, Ревзин 11

Счет в серии – 2:2