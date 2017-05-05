33 очка Хэйворда не помогли "Юте" обыграть "Голден Стэйт Уорриорз" в матче плей-офф НБА

В Национальной баскетбольной лиге состоялись очередные матчи плей-офф, сообщает официальный сайт НБА.

"Вашингтон" обыграл в родных стенах "Бостон", добыв первую победу в противостоянии и сократив отставание в серии.

В матче между "Голден Стэйт" и "Ютой" также победу праздновали хозяева. "Голден Стэйт" во главе с Кевином Дюрантом ведут в серии со счетом 2:0. 33 очка, набранные Гордоном Хэйвордом, не помогли "Юте" добиться успеха.

Вашингтон – Бостон 116:89 (39:17, 24:23, 32:29, 21:20)

Вашингтон: Уолл (24 + 8 передач), Портер (19 + 8 подборов), Гортат (13 + 16 подборов), Бил (11), М-ф Моррис (10) – старт; Богданович (19 + 10 подборов), Мак (8), Дженнингс (4), Саторански (2), Убре (2), Смит (2), Маинми (2), Берк (0).

Бостон: Хорфорд (16), Краудер (14 + 7 подборов), Томас (13), Грин (8), Брэдли (7) – старт; Смарт (9 + 8 потерь), Браун (6), Жеребко (4), Янг (3), Джонсон (3), Зеллер (3), Розир (2), Олиник (1).

Счет в серии 1:2

Голден Стэйт – Юта 115:104 (33:15, 27:32, 32:35, 23:22)

Голден Стэйт: Дюрант (25 + 11 подборов + 7 передач), Карри (23 + 7 передач), Грин (21 + 7 подборов + 6 передач), Томпсон (14 + 6 передач), Пачулия (2) – старт; Игудала (10), Кларк (8), Уэст (4 + 7 подборов), МакГи (4), Ливингстон (2), Барнс (2), Маккоу (0), МакАду (0).

Юта: Хэйворд (33), Гобер (16 + 16 подборов), Мак (14), Джонсон (8), Инглс (3) – старт; Худ (8), Экзам (7), Диао (7), Нето (5), Фэйворс (3).

Счет в серии 2:0