Баскетбольный "Будивельник" обыграл на выезде "Химик" и вплотную приблизился к золоту Суперлиги

В Южном состоялась третья встреча золотой серии баскетбольной Суперлиги. Местный "Химик" принимал столичный клуб "Будивельник" и неожиданно уступил, открыв сопернику прямой путь к завоеванию чемпионства.

Старт матча остался за киевлянами, которые вчистую переиграли соперника в атаке. Из 26 командных очков в первой четверти набрал ровно половину Стефенс, который реализовал 5 из 5 бросков с игры, 3 из которых были дальними. "Химик" кроме индивидуальных действий Смита в дебюте поединка ничего сопернику предложить не смог, получив "-11" перед первым перерывом, сообщает сайт fbu.ua.

По ходу второй четверти южненцы пытались догнать киевлян и нечто похожее на мини-рывок сумели оформить лишь под занавес десятиминутки, в которой до Смита подключился Конев. Хозяева благодаря паре точных дальних бросков и удачному отрезку в защите сократили отставание до 8 очков и могли уменьшить его еще больше, однако потеря Петрова обернулась быстрым отрывом киевлян, который завершился эндваном Отверченко. Как итог, на большой перерыв команды ушли при все тех же 11 очках отрыва "Будивельника".

Третья четверть наверняка разбудила не только СК "Олимп", но и весь город Южное. "Химик" устроил мощный рывок длиной в десятиминутку, которую хозяева завершили со счетом 21:9 в свою пользу. "Будивельник" лишь под занавес четверти сумел немного пополнить копилку набранными очками, а "Химик" не только догнал, но и опередил киевлян. Главными инициаторами камбэка стал американский дуэт Смит - Лав - первый атаковал с дистанции, а второй давил оппонентов возле кольца.

Решающую четверть соперники начали с серьезными кадровыми потерями: "Будивельник" остался без своего лидера Генри Дугата, который получил травму, а "Химик" без главного тренера Виталия Степановского, который получил второе техническое замечание и вынужден был покинуть площадку.

После идеальной третьей четверти довести дело до конца южненцы не сумели. "Химик" провалился в атаке, смазав практически все броски с игры. "Будивельнику" по такой игре оказалось достаточно небольшого всплеска активности от Филдса и очередного удачного отрезка от Стефенса, который оформил серию перехватов и превратил их в набранные баллы.

Таким образом, последнее слово в этом матче осталось за "Будивельником", который выиграл первый выездной матч и вышел вперед в серии - 2:1.

Четвертый матч серии соперники проведут 6 мая также в Южном. Начало в 14:00.

Химик - Будивельник - 67:74 (15:26, 23:23, 21:9, 8:16)

Химик: Смит 26 + 5 подборов + 8 потерь, Конев 13 + 6 подборов, Лав 9, Рябчук 8 Петров 5 + 11 подборов,

Будивельник: Стефенс 25 + 6 подборов, Филдс 13, Анисимов 11, Дугат 9, Отверченко 8

Счет в серии - 1:2