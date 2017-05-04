39 очков Леброна Джеймса принесли "Кливленд Кавальерс" победу в матче с "Торонто"

В Национальной баскетбольной лиге состоялись очередные два матча плей-офф, сообщает официальный сайт лиги.

«Кливленд Кавальерс» одержал домашнюю победу над «Торонто Рэпторс» со счётом 125:103 во втором поединке полуфинальной серии Восточной конференции. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Кливленда».

«Кавальерс» после 4-й минуты поединка ни разу не уступали в счёте. Максимальный отрыв «Кливленда» составлял 30 очков. На счету форварда хозяев Леброна Джеймса 39 очков, у Кайри Ирвинга — 22 очка и 11 передач.

Тем временем «Сан-Антонио Спёрс» уверенно обыграл «Хьюстон Рокетс» во втором матче полуфинала Западной конференции. Встреча завершилась со счётом 121:96 в пользу хозяев. Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал Кавай Леонард, набравший 34 очка. Счёт в серии стал ничейным — 1-1.

Третий и четвёртый матчи противостояния пройдут в Хьюстоне 6-го и 8 мая.

Кливленд – Торонто — 125:103 (34:22, 28:26, 37:25, 26:30)

Кливленд: Джеймс (39 + 6 подборов + 3 перехвата), Ирвинг (22 + 11 передач), Фрай (18), Шамперт (14 + 6 подборов), Лав (9 + 7 подборов), Томпсон (9 + 9 подборов)

Торонто: Валанчюнас (23 + 5 подборов), Джозеф (22 + 6 подборов), Лаури (20 + 5 передач), Ибака (16 + 5 подборов)

Счет в серии: 2-0

Сан-Антонио – Хьюстон — 121:96 (33:30, 32:25, 23:28, 33:13)

САС: Леонард (34 + 7 подборов + 8 передач), Паркер (18), Олдридж (15 + 8 подборов), Симмонс (14), Грин (12), Газоль (6 + 13 подборов + 4 блок-шота)

Х: Андерсон (18 + 8 подборов), Капела (14), Харден (13 + 7 подборов + 10 передач), Беверли (12), Гордон (15), Нене (10)

Счет в серии: 1-1