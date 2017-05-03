"Черкасские мавпы" на последней секунде одолели "Днепр" и близки к бронзе баскетбольной Суперлиги

В Черкассах состоялся третий поединок бронзовой серии баскетбольной Суперлиги.

"Черкасские мавпы" принимали "Днепр". Предыдущие две встречи завершались по-разному, счет по матчам был ничейным 1:1.

Начало третьей игры осталось за "Мавпами". Хозяева завладели преимуществом благодаря быстрому нападению - в атаке к традиционно результативному в этой серии Кольченко присоединился Ившин, который усилил игру команды со скамейки. Подопечные Журавлева были менее активными на щитах и немного хуже атаковали с игры, отправившись на первый перерыв при закономерных "-7", сообщает официальный сайт ФБУ.

Во второй четверти днепряне оформили быстрый рывок 9:2 и оперативно сравняли счет, но не надолго. Два трехочковых Дэвиса и дальнее попадание Кольченко, который продолжал феерить, вернули хозяев на дистанцию 7 очков. В какой-то момент преимущество подопечных Михельсона становилось двузначным, однако обменявшись невероятными бросками Шунделя и Кольченка под сирену на большой перерыв соперники ушли при все тех же 7 баллах преимущества "Мавп".

Третья четверть прошла по схожему сценарию. Сначала "Мавпы" проспали рывок соперника - "Днепр" даже сумел ненадолго выйти вперед. Однако ответ хозяев оказался еще более мощным: "Мавпы", в составе которых команду за собой вели Кольченко, Дэвис и Чумаков, продолжали атаковать. Как итог, на последний перерыв соперники ушли при +11 для "Мавп", для которых неприятной новостью стала травма Бояркина и 4 фола Ившина еще в третьей четверти.

В заключительной десятиминутке "Днепр" оформил еще более мощный камбэк, отыграв по ходу решающей четверти 14 очков. Гости включили прессинг в защите, что тут же отразилось на проценте попаданий "Мавп". А при отсутствии Бояркина, который так и не вернулся на паркет, получив травму, у хозяев появились серьезные проблемы и в позиционном нападении.

На последних минутах началось соревнование по пробитию штрафных бросков, которое закончилось тем, что на заключительные 30 секунд матча команды вышли при равном счете.

У "Днепра" взялся "решать" Мишула, однако его бросок оказался неточным и оставил сопернику 11 секунд на последнее владение. Проход Кольченко также получился результативным, однако самым расторопным под чужим щитом оказался Чумаков, который подобрал мяч и с сиреной принес победу "Черкасским Мавпам"!

Команда Максима Михельсона выиграла первый домашний матч и вышла вперед в серии - 2:1.

Четвертый матч серии между "Мавпами" и "Днепром" пройдет также в Черкассах 5 мая в 18:30.

"Черкасские Мавпы" - "Днепр" - 83:81 (21:14, 22:23, 26:21, 14:23)

Черкасские Мавпы: Кольченко 29 + 5 передач, Дэвис 17 + 5 подборов, Чумаков 14 + 7 подборов

Днепр: Мишула 17, Тимофеенко 14 + 10 подборов, Ревзин 14, 12 Загреба

Счет в серии - 2:1