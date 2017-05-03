Сборную Украины по баскетболу ставят на первое место в списке фаворитов женского Евро-2017

Официальный сайт Международной баскетбольной федерации (FIBA) составил рейтинг команд, которые примут участие в женском чемпионате Европы по баскетболу.

На первом месте рейтинга оказалась украинская сборная, которая, по мнению fiba.com, является фаворитом предстоящего континентального первенства.

Составители рейтинга в комментарии к топ-листу объясняют свою позицию:

"Команда Украины осталась непобежденной в квалификационном раунде Евро, более того, украинки добились двух побед над действующими чемпионками Европы - Сербией. Сила этой команды - не только в потрясающем лидере - Алине Ягуповой, которая на днях вывела "Лилль" в финал сезона в чемпионате Франции. Козырь украинок - в игре всей команды".

Вслед за сборной Украины в числе топ-5 фаворитов Евро-2017 оказались также команды Испании, России, Франции и Словении. Однако составители рейтинга напоминают: в последующие недели в рейтинге будет достаточно изменений.

Напомним, женская сборная Украины по баскетболу триумфально пробилась на чемпионат Европы, не потерпев ни одного поражения в отборочном турнире.

7 мая команда Владимира Холопова начинает подготовку к Евробаскету на базе в Пуще-Водице.

Чемпионат Европы стартует 16 июня в Чехии. Соперниками нашей команды в группе А являются Чехия, Венгрия и Испания.