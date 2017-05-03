Невероятные 53 очка Айзея Томаса принесли "Бостону" победу в матче плей-офф НБА

В Национальной баскетбольной лиге состоялись очередные матчи плей-офф.

«Бостон Селтикс» победил «Вашингтон Уизардс» во втором поединке полуфинала Восточной конференции, сообщает официальный сайт НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась в овертайме со счётом 129:119 в пользу хозяев.

В команде «Бостона» фантастическую результативность показал Айзея Томас, набравший 53 очка. Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал Джон Уолл, на счету которого 40 очков и 13 передач. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Селтикс».

«Голден Стэйт Уорриорз» одолел «Юту Джаз» в первом матче полуфинала Западной конференции НБА. Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 106:94 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал Стивен Карри, набравший 22 очка. Второй матч серии также состоится на площадке «Уорриорз» 5 мая.

Бостон – Вашингтон — 129:119 OT (29:42, 35:25, 20:22, 30:25, 15:5)

Бостон: Томас (53 + 3 перехвата), Хорфорд (15 + 12 подборов), Брэдли (14 + 3 перехвата), Краудер (14 + 7 подборов), Розье (12 + 6 подборов), Смарт (9 + 5 передач)

Вашингтон: Уолл (40 + 13 передач + 3 перехвата + 3 блок-шота), Моррис (16), Бил (14 + 5 подборов + 6 потерь), Гортат (14 + 10 подборов), Портер (13 + 9 подборов), Убре (12 + 7 подборов), Смит (10)

Счет в серии: 2-0

Голден Стэйт – Юта 106:94 (27:21, 31:25, 26:27, 22:21)

Голден Стэйт: Карри (22 + 7 подборов), Дюрант (17), Грин (17 + 8 подборов + 6 передач), Томпсон (15), Пачулия (10), Ливингстон (9), Кларк (6), Уэст (4 + 7 передач)

Юта: Гобер (13 + 8 подборов), Хэйворд (12), Худ (12), Джонсон (11), Джордж Хилл (7), Экзам (7), Лайлс (7), Мак (6 + 7 подборов)

Счет в серии: 1-0