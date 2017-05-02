35 очков Леброна Джеймса помогли "Кливленду" обыграть "Торонто" в серии плей-офф НБА

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной лиге состоялись два матча в рамках полуфиналов конференций.

«Кливленд Кавальерс» обыграл «Торонто Рэпторс» в первом матче серии. Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Леброн Джеймс, на счету которого 35 очков и 10 подборов. Кайри Ирвинг оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 передач, Тристан Томпсон — из 11 очков и 14 подборов. За «Торонто» 20 очков и 11 передач набрал Кайл Лоури.

Второй матч серии между этими командами состоится 4 мая, сообщает официальный сайт лиги.

«Хьюстон Рокетс» на выезде разгромил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 126:99 в первом матче серии. «Рокетс» совершили резкий рывок в начале второй четверти, а затем не позволяли «Спёрс» сократить отставание.

На счету защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена — дабл-дабл из 20 очков и 14 передач, у Клинта Капелы — 20 очков и 13 подборов, у Тревора Аризы — 23 очка. В составе «Сан-Антонио» дабл-даблом отметился Кавай Леонард — 21 очко и 11 подборов.

Кливленд – Торонто — 116:105 (30:18, 32:30, 34:26, 20:31)

Кливленд: Джеймс (35 + 10 подборов), Ирвинг (24 + 10 передач), Лав (18 + 9 подборов), Томпсон (11 + 14 подборов)

Торонто: Лаури (20 + 11 передач), ДеРозан (19 + 7 подборов), Ибака (15), Такер (13 + 11 подборов), Пауэлл (12)

Счет в серии: 1-0

Сан-Антонио – Хьюстон 99:126 (23:34, 16:35, 28:27, 32:30)

Сан-Антонио: Леонард (21 + 11 подборов + 6 передач), Паркер (11), Симмонз (11), Андерсон (9), Грин (8), Джинобили (8), Миллс (7), Ли (4 + 7 подборов)

Хьюстон: Ариза (23), Харден (20 + 14 передач), Капела (20 + 13 подборов), Андерсон (14), Уильямс (13), Гордон (11), Нене (7), Беверли (7 + 7 подборов)

Счет в серии: 0-1