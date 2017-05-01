"Будивельник" сравнял счет в чемпионской серии баскетбольной Суперлиги против "Химика"

В киевском Дворце спорта состоялась вторая игра финальной серии украинской баскетбольной Суперлиги Пари-Матч. Столичный "Будивельник" во второй раз принимал у себя на паркете южненский "Химик". Напомним, в первом матче серии киевляне на последних секундах уступили.

На этот раз "Будивельник" взял реванш. Счет в серии - 1:1, сообщает официальный сайт ФБУ.

Со стартовых секунд второго матча команды ринулись в бой. "Будивельник" быстро оторвался в счете: постарался украинец Руслан Отверченко, который набрал подряд пять очков и вывел свою команду вперед. В дальнейшем помогать защитнику взялись и партнеры по команде: Генри Дугат попал трехочковый, а после данка от Стефенса Валерий Степановский и вовсе был вынужден брать минутный перерыв, ведь разница в счете достигла восьми баллов.

К слову, главный тренер "Химика" все-таки нашел нужные слова для своих игроков, ведь после точного трехочкового от бигмена гостей Вячеслава Петрова уже киевляне взяли минутный перерыв. Концовку первой четверти коллективы провели ровно, о чем и свидетельствует финальный счет периода – 17:17.

Во второй четверти команды старались не отпускать друг друга в счете и играли от защиты. Только Ди Джей Стефенс из "Будивельника" радовал публику своими невероятными бросками сверху. Ближе к завершению десятиминутки команды вообще зацементировали свои трехсекундные зоны и атаковали преимущественно по периметру или со средней дистанции. Четверть же завершилась при минимальном преимуществе хозяев паркета – 37:34.

Во второй половине матча Лав открыл счет набранным очкам с линии штрафных бросков. Далее взялся за дело капитан гостей Александр Рябчук, который сумел вплотную приблизить свою команду к "Будивельнику" по набранным баллам, а еще через несколько мгновений гости уже везли своим оппонентам 5 пунктов. С такой разницей и завершилась предпоследняя четверть – 45:50.

Со стартовых секунд заключительной четверти подопечные Владимира Коваля ринулись в бой, и как результат уже за две стартовые минуты игрокам в желтом удалось нивелировать отставание и самим выйти вперед. За две же минуты до окончания матча Михаил Анисимов из "Будивельника" увеличил отрыв своей команды до 11 набранных баллов и практически снял вопрос о победителе в этой встрече. Поэтому игра закончилась при счете 71:64, соответственно "Будивельнику" удалось сравнять счет в золотой серии.

Будивельник – Химик 71:64 (17:17, 20:17, 8:16, 26:24)

Будивельник: Анисимов 17 очков.

Химик: Смит 17 очков.

Счет в серии: 1:1

Третья игра состоится уже в Южном 4 мая.