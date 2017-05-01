"Юта Джаз" одолела "Лос-Анджелес Клипперс" и вышла в полуфинал конференции НБА

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись две встречи.

В решающем, седьмом противостоянии четвертьфинальной серии Западной конференции "Юта Джаз" на выезде обыграла "Лос-Анджелес Клипперс" (104:91) и вышла в полуфинал конференции, где встретится с "Голден Стэйт". Об этом сообщил официальный сайт НБА.

Исход поединка предопределил рывок "Юты" в третьей четверти 23-9. "Юта" оторвалась на 21 балл и в дальнейшем больше не попускала калифорнийцев на опасное расстояние. Хотя команда Дока Риверса сумела уменьшить отрыв до 8 очков, но на большее не хватило ни сил, ни времени.

В составе Джаз отменно со скамейки запасных вышел Деррик Фэйворс, записавший на свой счет дабл-дабл. Самым результативным стал Гордон Хэйворд с 26 очками. "Юта" впервые с 2010 года выиграла серию плей-офф.

Тем временем "Бостон" на своем поле в первом матче второго раунда плей-офф Восточной конференции одолел "Вашингтон" (123:111).

"Вашингтон" начал матч с рывка 16-0, но в третьей четверти набравшие кураж хозяева поля осуществили рывок, который гости не сумели погасить.

Лос-Анджелес Клипперс – Юта Джаз — 91:104 (24:24, 15:22, 24:33, 28:25)

Лос-Анджелес: Джордан (24 + 17 подборов), Кроуфорд (20), Пол (13 + 9 передач), Риверс (9)

Юта: Хэйворд (26 + 8 подборов), Фэйворс (17 + 11 подборов), Хилл (17), Инглс (12), Диао (10), Худ (11), Джонсон (10 + 7 подборов)

Счет в серии: 3-4

Бостон – Вашингтон — 123:111 (24:38, 35:26, 36:16, 28:31)

Бостон: Томас (33 + 9 передач), Краудер (24 + 6 подборов), Хорфорд (21 + 9 подборов + 10 передач), Брэдли (18 + 5 подборов), Олиник (12)

Вашингтон: Бил (27), Уолл (20 + 16 передач + 8 потерь), Портер (16 + 12 подборов), Гортат (16 + 13 подборов), Убре (12), Богданович (10)

Счет в серии: 1-0