"Химик" выиграл у "Будивельника" первый матч финала баскетбольной Суперлиги

В столичном Дворце спорта завершился первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Украины по баскетболу, в котором "Будивельник" принимал "Химик" из "Южного и увступил, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 66:67.

Киевляне вели в счете на протяжении большей части матча. Хозяева площадки выиграли первую четверть со счетом 18:12, увеличили свой перевес во второй 10-минутке (23:19) и сумели удержать лидерство в общем счете после третьей четверти (15:19).

Судьба матча была решена в заключительном игровом отрезке, который "Будивельник" проиграл со счетом 10:17.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Вячеслав Петров - 23 очка. У американского легионера Джеймса Эллиота Смита 13 баллов.

Накануне также прошел первый матч серии за 3-е место и бронзовые медали, в котором "Днепр" переиграл "Черкасские Мавпы" - 91:77.