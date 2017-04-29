"Бостон" и "Вашингтон" вышли в четвертьфинал плей-офф НБА

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча первого раунда плей-офф, где в двух парах определились четвертьфиналисты, сообщает официальный сайт лиги.

"Вашингтон Уизардс" выиграл в гостях у "Атланты Хоукс" со счетом 115:99 и серию в общем со счетом 4:2. Такой же сценарий был и в паре "Бостон Селтикс" - "Чикаго Буллз", где "Бостон" выиграл в "Чикаго (105:83) и оформил победу в серии в шести матчах.

В паре "Юта Джаз" - "Лос-Анджелес Клипперс" гости также праздновали победу (93:98) но лишь сравняли счет в серии до четырех побед - 3-3. Здесь победитель определиться в последнем седьмом матче.

Атланта – Вашингтон 99:115 (23:30, 23:35, 36:24, 17:26)

Атланта: Миллсэп (31 + 10 подборов + 7 передач + 6 потерь), Шредер (26 + 10 передач), Хардуэй (13), Ховард (9 + 7 подборов + 5 потерь), Принс (4) – старт; Бэйзмор (9 + 7 потерь), Кальдерон (6), Ильясова (1), Данливи (0), Мускала (0).

Вашингтон: Уолл (42 + 8 передач + 7 потерь), Бил (31), М-ф Моррис (17 + 8 подборов), Портер (8 + 8 подборов), Гортат (2 + 7 подборов) – старт; Богданович (10), Убре (5 + 5 перехватов), Дженнингс (0), Саторански (0), Мак (0), Смит (0), Очефу (0).

Счет в серии – 2-4.

Чикаго – Бостон 83:105 (23:30, 18:24, 18:34, 24:17)

Чикаго: Батлер (23 + 7 подборов), Лопес (10), Кэнан (9), Миротич (5), Уэйд (2) – старт; Картер-Уильямс (8), Ловернь (8), Ципзер (7), Портис (5 + 11 подборов), Грант (4), Валентайн (2), Морроу (0), Фелисио (0).

Бостон: Брэдли (23), Грин (16), Томас (12 + 6 передач), Краудер (12), Хорфорд (12 + 7 передач) – старт; Розир (9), Смарт (6), Браун (6), Олиник (6), Жеребко (3), Янг (0), Зеллер (0).

Счет в серии – 2-4.

Юта – Клипперс 93:98 (22:20, 23:27, 25:31, 23:20)

Юта: Хэйворд (31 + 7 подборов), Джордж Хилл (22), Гобер (15 + 9 подборов), Диао (5), Инглс (0) – старт; Джонсон (9), Нето (5), Худ (4), Фэйворс (2 + 7 подборов).

Клипперс: Пол (29 + 8 передач), Риверс (13), Мба а Муте (13), Джордан (13 + 18 подборов + 7 потерь), Редик (4) – старт; Кроуфорд (12), Спейтс (9), Пирс (3), Фелтон (2).

Счет в серии – 3-3.