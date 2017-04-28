"Торонто Рэпторс" и "Сан-Антонио Сперс" вышли в следующий раунд плей-офф НБА

В Национальной баскетбольной лиге накануне состоялись два матча стартового раунда плей-офф, сообщает официальный сайт НБА.

«Сан-Антонио Спёрс» на выезде обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 103:96. Игроки «Спёрс» Кавай Леонард и Тони Паркер в сумме набрали 56 очков, а Ламаркус Элдридж оформил дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов. У «Мемфиса» 26 очков на счету Майка Конли. «Спёрс» одержали победу в серии — 4-2.

В полуфинале конференции «Сан-Антонио» сыграет с «Хюстон Рокетс», первая игра серии состоится 1 мая.

В Восточной конференции «Торонто Рэпторс» в гостях обыграл «Милуоки Бакс» со счетом 92:89. В итоге «Рэпторс» одержали победу в серии со счетом 4-2.

В полуфинале конференции «Торонто» будет сражаться с «Кливленд Кавальерс». Первый матч также состоится 1 мая.

Милуоки – Торонто 89:92 (24:28, 14:23, 23:23, 28:18)

Милуоки: Адетокумбо (34 + 9 подборов), Миддлтон (19), Деллаведова (12), Терри (8), Монро (6 + 7 подборов), Макер (2 + 5 блок-шотов)

Торонто: ДеРозан (32 + 5 перехватов), Лаури (13), Пауэлл (8), Ибака (7 + 11 подборов), Паттерсон (7), Такер (4 + 7 подборов)

Счет в серии - 3:4

Мемфис – Сан-Антонио 96:103 (22:24, 28:21, 24:30, 22:28)

Мемфис: Конли (26), Марк Газоль (18), Рэндолф (13 + 11 подборов), Картер (12), Эннис (11), Харрисон (6), Грин (5), Дэниелс (3), Селден (2)

Сан-Антонио: Леонард (29), Паркер (27), Олдридж (17 + 12 подборов), Миллс (10), Грин (7), Ли (7), Джинобили (4), Дедмон (2)

Счет в серии: 2-4