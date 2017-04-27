"Бостон" повел в серии плей-офф НБА против "Чикаго Буллз" - 3:2

В Национальной баскетбольной лиге состоялись два матча первого раунда плей-офф.

«Бостон Селтикс» дома одержал победу над «Чикаго Буллз» со счётом 108:97. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Бостона», сообщает официальный сайт НБА.

В течение первых трёх четвертей ни одной из команд не удавалось добиться значительного преимущества, однако в последнем игровом периоде «Селтикс» переиграли «Буллз» со счётом 29:16, что и принесло им итоговую победу. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд, набравший 26 очков, а также выполнивший 11 подборов и 8 передач. В составе «Бостона» по 24 очка — на счету Эйвери Брэдли и Айзеи Томаса. Шестой матч серии состоится на площадке «Буллз» 29 апреля.

Тем временем «Вашингтон Уизардс» вышел вперед в серии против «Атланты Хоукс» - 3:2. В пятом матче противостояния столичные баскетболисты на домашней арене «Веризон-центр» обыграли "Атланту" со счетом 103:99.

Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стал Брэдли Бил, набравший 27 очков. Джон Уолл оформил дабл-дабл из 20 очков и 14 передач. За «Атланту» 29 очков и 11 передач набрал Деннис Шрёдер, у Пола Миллсэпа — 21 очко и 11 подборов.

Бостон – Чикаго 108:97 (23:20, 29:30, 27:31, 29:16)

Бостон: Томас (24), Брэдли (24), Хорфорд (21 + 7 подборов + 9 передач), Олиник (14), Краудер (8 + 8 подборов), Смарт (8 + 8 передач)

Чикаго: Уэйд (26 + 11 подборов + 8 передач), Батлер (14 + 8 подборов + 6 передач), Лопес (14), Кэнан (13)

Счет в серии: 3-2

Вашингтон – Атланта — 103:99 (23:25, 27:24, 33:30, 20:20)

Вашингтон: Бил (27), Уолл (20 + 14 передач), Портер (17), Богданович (14), Моррис (8), Гортат (5 + 10 подборов)

Атланта: Шредер (29 + 11 передач), Миллсэп (21 + 11 подборов), Хардуэй (15), Принс (10), Ховард (5 + 10 подборов)

Счет в серии: 3-2