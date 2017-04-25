"Голден Стейт всухую выиграл серию у "Портленда" и вышел во второй раунд плей-офф НБА

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча первого раунда плей-офф, в одном из которых "Голден Стэйт Уорриорз" одержал четвертую победу подряд над "Портленд Трейл Блэйзерс" и вышел во второй раунд, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 128:103.

Портленд – Голден Стэйт 103:128 (22:45, 26:27, 32:34, 23:22)

Портленд: Лиллард (34 + 6 передач), Тернер (7), Макколлум (6), Харклесс (2), Ленард (0) – старт; Амину (25 + 7 подборов), Напьер (14), Крэбб (7), Лэйман (3), Вонле (3 + 14 подборов), Коннотон (2), Куортермэн (0).

Голден Стэйт: Карри (37 + 7 подборов + 8 передач), Грин (21), Томпсон (18), Пачулия (11 + 7 подборов), Дюрэнт (10) – старт; Уэст (12), Игудала (5), Кларк (4), МакАду (4), МакГи (4), Джонс (2), Маккоу (0).

Счет в серии: 0:4

Торонто – Милуоки 118:93 (31:20, 26:28, 33:25, 28:20)

Торонто: Пауэлл (25), Ибака (19), ДеРозан (18 + 6 передач), Лаури (16 + 10 передач), Кэрролл (12) – старт; Джозеф (10), Валанчюнас (8 + 7 подборов), Паттерсон (5), ВанВлит (3), Такер (2), Райт (0), Ногейра (0), Пелтль (0).

Милуоки: Адетокумбо (30 + 9 подборов), Брогдон (19), Снелл (9), Миддлтон (8 + 6 передач + 5 перехватов), Макер (6) – старт; Монро (11), Деллаведова (4), Телетович (3), Хенсон (3), Терри (0), Вон (0), Бизли (0).

Счет в серии: 3-2

Атланта – Вашингтон 111:101 (28:35, 31:15, 18:27, 34:24)

Атланта: Миллсэп (19 + 9 подборов + 7 передач), Шредер (18), Ховард (16 + 15 подборов), Хардуэй (15), Принс (11 + 7 подборов) – старт; Бэйзмор (16 + 7 передач), Кальдерон (10), Ильясова (6), Сефолоша (0), Данливи (0), Мускала (0).

Вашингтон: Бил (32), Уолл (22 + 10 передач + 6 потерь), Портер (13), М-ф Моррис (9), Гортат (2 + 18 подборов) – старт; Богданович (13), Дженнингс (5), Смит (5), Саторански (0), Мак (0), Убре (0), Очефу (0).

Счет в серии: 2-2