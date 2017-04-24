"Кливленд" вышел во второй раунд плей-офф НБА

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четвертые матчи первого раунда серии плей-офф, где в одной из пар "Кливленд Кавальерс" добыл четвертую победу подряд над "Индианой Пейсерс" и вышел в следующий раунд соревнований - 1/4 финала, сообщает официальный сайт лиги.

"Кливленд" добы решающую победу со счетом 106:102.

В другой серии "Хьюстон" одержал третью победу в четырех матчах над "Оклахомой" (1-3), в еще двух парах сохраняется паритет - 2-2.

Индиана – Кливленд 102:106 (24:22, 28:36, 25:30, 25:18)

Индиана: Тернер (20 + 9 подборов), Тиг (15 + 10 передач), Джордж (15 + 7 подборов + 6 передач), Янг (13 + 10 подборов), Майлз (6) – старт; Стивенсон (22), Робинсон (6), Серафин (4), Эллис (1), Аллен (0).

Кливленд: Джеймс (33 + 10 подборов), Ирвинг (28), Томпсон (6 + 11 подборов), Джей Ар Смит (5), Лав (5 + 16 подборов) – старт; Уильямс (14), Фрай (7), Корвер (5), Шамперт (3).

Счет в серии: 4-0

Оклахома-Сити – Хьюстон 109:113 (26:22, 32:32, 19:19, 32:40)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (35 + 14 подборов + 14 передач + 5 потерь), Адамс (18 + 7 подборов), Оладипо (15), Роберсон (13 + 5 блок-шотов), Гибсон (6) – старт; Грант (10), Абринес (5), Макдермотт (5), Кантер (2), Коул (0).

Хьюстон: Харден (16 + 7 подборов + 8 передач + 7 потерь), Ариза (14), Андерсон (9), Беверли (6 + 5 перехватов), Капела (4) – старт; Нене (28 + 10 подборов), Уильямс (18 + 7 подборов), Гордон (18 + 8 подборов).

Счет в серии: 1-3.

Чикаго – Бостон 95:104 (18:30, 28:27, 24:22, 25:25)

Чикаго: Батлер (33 + 9 передач), Миротич (13 + 7 подборов), Уэйд (11), Лопес (8 + 7 подборов), Грант (0) – старт; Кэнан (13), Портис (8 + 8 подборов), Ловернь (6), Фелисио (3), Картер-Уильямс (0), Ципзер (0).

Бостон: Томас (33 + 7 передач + 5 потерь), Грин (18 + 7 подборов), Хорфорд (15 + 12 подборов), Краудер (11), Брэдли (8) – старт; Олиник (10), Смарт (5 + 8 подборов + 6 передач), Розир (2), Жеребко (2), Браун (0).

Счет в серии: 2-2.

Юта – Клипперс 105:98 (24:26, 31:26, 22:28, 28:18)

Юта: Гобер (15 + 13 подборов), Джордж Хилл (13), Инглс (8 + 11 передач), Хэйворд (3), Диао (0) – старт; Джонсон (28), Худ (18), Фэйворс (17), Экзам (3), Нето (0), Мак (0).

Клипперс: Пол (27 + 9 подборов + 12 передач), Редик (12), Джордан (12 + 10 подборов), Мба а Муте (5), Спейтс (5) – старт; Кроуфорд (25), Фелтон (11), Джонсон (1), Пирс (0).

Счет в серии: 2-2.