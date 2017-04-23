Победитель регулярного сезона НБА "Голден Стейт" одержал третью победу в плей-офф

В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи первого раунда плей-офф, в одном из которых победитель регулярного чемпионата "Голден Стейт Уорриорз" обыграл "Портленд Трейл Блейзерс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 119:113, а общий счет в серии стал 3-0 в пользу "воинов".

В то же время, в другой серии, вице-чемпион регулярного сезона "Сан-Антонио Сперз" проиграл "Мемфис Гризлис" в овертайме (108:110) и позволил сопернику сравнять счет в серии - 2-2.

Милуоки – Торонто 76:87 (19:19, 22:22, 17:23, 18:23)

Милуоки: Снелл (19), Адетокумбо (14 + 9 подборов + 7 потерь), Миддлтон (10 + 11 подборов), Макер (7), Брогдон (2) – старт; Монро (14 + 9 подборов), Терри (4), Бизли (4), Деллаведова (2).

Торонто: ДеРозан (33 + 9 подборов), Лаури (18), Пауэлл (12), Ибака (10 + 8 подборов), Кэрролл (2) – старт; Валанчюнас (12), Райт (0), Джозеф (0), Такер (0), Паттерсон (0).

Счет в серии: 2-2.

Атланта – Вашингтон 116:98 (38:20, 26:26, 26:21, 26:31)

Атланта: Миллсэп (29 + 14 подборов), Шредер (27 + 9 передач), Принс (16), Хардуэй (8), Ховард (5 + 11 подборов) – старт; Дилэйни (8), Бэйзмор (8), Кальдерон (4), Ильясова (4), Данливи (3), Мускала (3), Сефолоша (1), Хамфрис (0).

Вашингтон: Уолл (29 + 7 передач), Бил (12), М-ф Моррис (9), Портер (7), Гортат (2 + 8 подборов) – старт; Дженнингс (13), Богданович (11 + 7 подборов), Убре (9), Мак (4), Смит (2), Саторански (0), Очефу (0).

Счет в серии: 1-2 в пользу Вашингтона.

Мемфис – Сан-Антонио 110:108 OT (23:26, 32:25, 19:20, 22:25, 14:12)

Мемфис: Конли (35 + 9 подборов + 8 передач), Марк Газоль (16 + 12 подборов + 7 потерь), Картер (13), Рэндолф (12 + 11 подборов), Эннис (7) – старт; Грин (14), Харрисон (7), Дэниелс (6), Селден (0).

Сан-Антонио: Ленард (43 + 8 подборов + 6 перехватов), Паркер (22), Олдридж (13), Ли (8), Грин (5) – старт; Пау Газоль (8 + 11 подборов), Миллс (6), Бертанс (3), Симмонс (0), Джинобили (0), Андерсон (0).

Счет в серии: 2-2.

Портленд – Голден Стэйт 113:119 (37:30, 30:24, 21:33, 25:32)

Портленд: Макколлум (32), Лиллард (31 + 7 подборов), Тернер (17 + 8 подборов), Нуркич (2 + 11 подборов), Харклесс (1) – старт; Амину (14 + 9 подборов), Вонле (10 + 7 подборов), Крэбб (6), Напьер (0).

Голден Стэйт: Карри (34 + 8 передач), Томпсон (24), Маккоу (11), Грин (9 + 8 подборов + 7 передач + 6 блок-шотов), Пачулия (0) – старт; Игудала (16 + 7 подборов), МакГи (14), Уэст (6), Кларк (5).

Счет в серии: 0-3 в пользу Голден Стэйт.