"Кливленд" отыграл отставание в 25 очков и выиграл третий матч серии плей-офф НБА

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в центральном из которых "Кливленд" совершил впечатляющий "камбэк" отыграв 25 очков у "Индианы", сообщает официальный сайт лиги.

"Кавальерс" обыграли "Пейсерз" со счетом 119:114.

Индиана – Кливленд 114:119 (37:27, 37:22, 17:35, 23:35)

Индиана: Джордж (36 + 15 подборов + 9 передач), Тиг (15 + 7 передач), Янг (11 + 14 подборов), Майлз (9), Тернер (6) – старт; Стивенсон (13), Серафин (11), Эллис (8), Робинсон (5).

Кливленд: Джеймс (41 + 13 подборов + 12 передач), Ирвинг (13), Джей Ар Смит (13), Лав (13), Томпсон (9 + 10 подборов) – старт; Фрай (13), Корвер (12), Уильямс (5), Джонс (0), Шамперт (0), Джефферсон (0).

Счет в серии: 0-3

Милуоки – Торонто 104:77 (32:12, 25:18, 21:16, 26:31)

Милуоки: Миддлтон (20 + 7 передач), Адетокумбо (19 + 8 подборов), Макер (11), Снелл (5), Брогдон (4 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Монро (16 + 7 подборов), Бизли (13), Деллаведова (10), Вон (6), Терри (0), Хоуз (0).

Торонто: Лаури (13), Валанчюнас (11 + 7 подборов), ДеРозан (8), Ибака (6), Кэрролл (3) – старт; Райт (13), Пауэлл (12), Пелтль (4 + 7 подборов), Паттерсон (3), Джозеф (2), Ногейра (2), ВанВлит (0), Такер (0).

Счет в серии: 2-1

Мемфис – Сан-Антонио 105:94 (21:21, 29:25, 31:17, 24:31)

Мемфис: Конли (24 + 8 передач), Рэндолф (21 + 8 подборов), Марк Газоль (21), Эннис (12), Картер (4) – старт; Селден (10), Грин (8), Харрисон (5 + 6 передач), Болдуин (0), Дэниелс (0), Дэвис (0), Мартин (0).

Сан-Антонио: Ленард (18), Олдридж (16 + 11 подборов), Грин (6), Дедмон (2), Паркер (0) – старт; Андерсон (15), Миллс (11), Симмонс (10), Бертанс (6), Пау Газоль (6 + 8 подборов), Мюррей (4), Джинобили (0), Ли (0).

Счет в серии: 1-2