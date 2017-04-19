"Чикаго" одержал вторую подряд победу в Бостоне в плей-офф НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча первого раунда серии плей-офф, в одном из которых "Чикаго Буллс" обыграл "Бостон Селтикс", одержав вторую победу в серии в гостях, сообщает официальный сайт лиги.

В остальных серия счет равный - 1:1.

Торонто – Милуоки 106:100 (28:25, 27:27, 29:31, 22:17)

Торонто: ДеРозан (23 + 7 подборов), Лаури (22), Ибака (16 + 7 подборов + 6 передач), Валанчюнас (10 + 10 подборов), Кэрролл (9) – старт; Джозеф (11), Паттерсон (8), Такер (5), Пелтль (2), Райт (0).

Милуоки: Адетокумбо (24 + 15 подборов + 7 передач), Миддлтон (20), Снелл (14), Брогдон (7), Макер (5) – старт; Монро (18), Деллаведова (7), Терри (3), Хоуз (2), Телетович (0).

Счет в серии: 1-1

Бостон – Чикаго 97:111 (26:31, 20:23, 29:32, 22:25)

Бостон: Томас (20 + 5 потерь), Краудер (16), Брэдли (12), Хорфорд (7 + 11 подборов), Джонсон (4) – старт; Смарт (13 + 8 подборов), Олиник (11 + 7 передач), Розир (5), Зеллер (4), Янг (3), Браун (2).

Чикаго: Батлер (22 + 8 подборов + 8 передач), Уэйд (22), Лопес (18 + 8 подборов), Миротич (13 + 7 подборов), Рондо (11 + 9 подборов + 14 передач + 5 перехватов) – старт; Ципзер (16), Фелисио (4), Портис (3), Картер-Уильямс (2), Грант (0), Валентайн (0).

Счет в серии: 0-2

Клипперс – Юта 99:91 (29:18, 22:24, 28:28, 20:21)

Клипперс: Гриффин (24), Пол (21 + 10 передач + 5 потерь), Джордан (18 + 15 подборов), Редик (4), Мба а Муте (4 + 8 подборов) – старт; Кроуфорд (10), Спейтс (7), Пирс (6), Фелтон (5).

Юта: Хэйворд (20), Фэйворс (13 + 7 подборов), Джордж Хилл (12 + 7 подборов), Инглс (9), Диао (7) – старт; Джонсон (13), Худ (10), Мак (5), Уити (2).

Счет в серии: 1-1